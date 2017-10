Alphens Sinterklaas Journaal gaat gemeentegrenzen over

Dit jaar wordt de serie geproduceerd onder de vlag van de nieuwe stichting.

"De laatste twee jaar kregen we ook steeds meer reacties van buiten Alphen aan den Rijn op onze serie", laat Alphenaar Jeroen de Nie namens de Fantasie Compagnie weten. "Daarom hebben we dit jaar besloten ook serieus werk te maken van de uitzendmogelijkheden buiten Alphen."

Op dit moment staat vast dat het journaal bekeken gaat worden in onder andere Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam, Herkenbosch, Breda, Almkerk, Herkenbosch, Overdinkel en Zerkegem in België. "Dit kan zijn via de plaatselijke omroep of op deelnemende scholen", aldus De Nie.

Uiterlijk

"We krijgen veel positieve reacties van kijkers over ons scholenpakket en over het feit dat wij duidelijkheid geven over het uiterlijk van onze pieten", vertelt De Nie. "Onze pieten behouden de originele 'look' binnen de serie."

Binnen Alphen wordt de serie nog steeds onder de naam Het Alphens Sinterklaas Journaal uitgezonden. De afleveringen zijn onder andere te zien op YouTube.