Alphen aan den Rijn Intensief contact burgemeester Spies en basisschool An Noer Burgemeester Liesbeth Spies heeft intensief contact met de schoolleiding van basisschool An Noer in de wijk Ridderveld in Alphen aan den Rijn. De directeur van de school, Khalid T., zit in voorarrest op verdenking van ontucht met een 13-jarig meisje.