19-jarige man met openstaande celstraf aangehouden

Agenten kregen dinsdagavond een melding over een ruzie in een woning op de Herenhof in Alphen aan den Rijn. In de woning troffen zij onder andere de 19-jarige man aan. Bij controle van zijn gegevens bleek dat de man nog gezocht werd omdat hij was veroordeeld tot een celstraf van 59 dagen.

De man is veroordeeld voor rijden onder invloed, het verlaten van de plaats van een ongeval en joyriden op 21 juli 2016 in Valkenburg. Ook was hij op 3 oktober 2016 in Katwijk in het bezit van een vuurwapen.

De man is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Gouda. Vanuit daar zal hij worden overgebracht naar een gevangenis om zijn straf uit te zitten.