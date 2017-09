Wethouder geeft begroting aan gemeenteraad tijdens Alphense Begrotingsdag

Du Chatinier is tevreden over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren en vindt dat de gemeente er , ondanks de grote opgaven, goed voor staat. "We hebben financiële ruimte gecreëerd voor het nieuwe bestuur om eigen keuzes te kunnen maken."

"Het is deze keer een overgangsbegroting, vanwege de verkiezingen die halverwege de komende begroting zijn. Er is ruimte om eigen keuzes te maken voor een nieuwe coalitie", aldus de wethouder.

"De gemeente lift net als een onderneming mee met de economische ontwikkelingen. Maar om het goed te houden, moeten we ook tijdig handelen. Die ruimte is er financieel."

Debat

Na de overhandiging aan Bas Wienbelt (VVD) als vertegenwoordiger van de gemeenteraad was het tijd voor wat trends die werden toegelicht door Kees Vendrik. Daarna werd gedebatteerd over drie stellingen.

Hoewel het een gezellig en tam gesprek leek te worden, kwam er vuur in de discussie door het duo Petra Hoogenes (Nieuw Elan) en Caroline Blom (ChristenUnie) die het volstrekt oneens waren over hoe Alphen aan den Rijn de toekomst in moet.

Transport en duurzaamheid

"Wij vinden dat transport en duurzaamheid goede speerpunten voor de gemeente. Duurzaamheid omdat dit het onderwerp voor de toekomst is. Transport omdat we hier op een kruispunt van wegen midden in de Randstad zitten", aldus Hoogenes. Blom ziet niets in een keuze maken: "Je moet je niet beperken. Als er een industrie verdwijnt, heb je een giga probleem."

Burgemeester Liesbeth Spies denkt dat de gemeente er over vier jaar goed voor staat. "Ik denk dat mensen hard werken in een leefbare stad waar ze ook wonen. Ik denk ook dat de inwoners trots zijn dat ze onderdeel zijn van hun eigen gemeenschap. Ik hoop op veel openheid en een goede samenwerking tussen inwoners, ondernemers en politiek. Dan kunnen we samen ontdekken wat het Alphense DNA echt is."