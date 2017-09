De Beren vervangt Van Maanen in het Nutsgebouw

Henk-Jan Van Maanen liet eind augustus weten dat de vestiging in Alphen pas na het uitrollen van het concept in Delft zou openen.

"Het opzetten van de mix tussen bakkerij en restaurant in Delft blijkt om diverse redenen enorm tijdsintensief. We zullen nog veel tijd in deze vestiging moeten steken, daarom hebben we uiteindelijk de strategische beslissing genomen om de huurovereenkomst op te zeggen", aldus Van Maanen.

John Vermeer, ondernemer en eigenaar van het Nutsgebouw, heeft De Beren aangetrokken om als laatste restaurant invulling te geven aan het pand aan de Lage Zijde. De huurovereenkomst tussen beide partijen is deze week ondertekend. De Beren heeft ruim dertig vestigingen door heel Nederland, in de regio onder andere in Zoetermeer, Gouda en Woerden.

Het is de bedoeling dat de Alphense vestiging van De Beren begin januari 2018 opent.