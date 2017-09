Alphen aan den Rijn Politie rukt massaal uit voor 'inbrekers' in Alphen aan den Rijn De politie in Alphen aan den Rijn is maandag met meerdere eenheden uitgerukt voor een 'woninginbraak' in de Lekstraat. Bij inspectie bleek het echter om verhuizers te gaan, die zich van geen kwaad bewust waren.