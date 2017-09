Woonforte start eind oktober met verhuur De Jozef

Woonforte richt zich op woningzoekenden die snel een woning nodig hebben, maar door geen of een te korte inschrijfduur bij WoningNet Holland Rijnland niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

In De Jozef is het de bedoeling dat mensen iets voor elkaar gaan betekenen. Is de buurman ziek, dan doet iemand boodschappen. "Wanneer iemand zich aanmeldt voor dit project volgt automatisch een kennismakingsgesprek. Wij vertellen wat we verwachten en wat we bieden. De kandidaat bepaalt of hij of zij daar past of niet", zo meldt Woonforte.

Huurders krijgen een tijdelijk huurcontract van minimaal drie maanden tot maximaal twee jaar en hoeven niet ingeschreven te staan bij WoningNet. Staan zij wel ingeschreven, dan behouden zij hun inschrijfduur. Hierdoor zijn zij makkelijker in staat om binnen de twee jaar de overstap naar een andere woning te maken.

Spoedzoekers

De woningen in De Jozef zijn speciaal bedoeld voor mensen die snel woonruimte nodig hebben maar geen urgentie krijgen. Het wordt een plek voor mensen die onder de vleugels van hun ouders vandaan willen of moeten, studeren, net gescheiden zijn, net in Nederland zijn komen wonen of om een andere reden snel een woonruimte nodig hebben. De werving start eind oktober.

Op de begane grond stelt Woonforte de voormalige kantoorruimtes beschikbaar voor op de maatschappij gerichte (startende) bedrijven.