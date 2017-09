Politie zoekt getuigen van insluiping woning Lekstraat Alphen aan den Rijn

Donderdag 21 september wist een onbekend persoon een woning aan de Lekstraat binnen te komen, terwijl de bewoner aan het tuinieren was.

De bewoner was tussen 12.30 en 13.00 uur in de voortuin aan het tuinieren. Omdat er spullen vanuit de schuur in de achtertuin nodig waren, heeft de bewoner de achterdeur open gelaten. In de tussentijd is er iemand via de achtertuin de woning ingeslopen.

De politie is dringend op zoek naar getuigen die rond dit tijdstip verdachte personen of situaties hebben gezien die mogelijk naar een verdachte leiden. Mensen met informatie worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.