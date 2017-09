Buslijn 169 rijdt vanaf december niet langs Aarhof

Winkeliers daarentegen zijn blij dat er minder bussen door het stadshart van Alphen aan den Rijn rijden.

Buslijn 169 rijdt nu via winkelcentrum Aarhof naar het station. Vanaf december zal de bus niet meer via de Aarhof over de Alphense Brug rijden, maar via de Julianabrug. Om bij de Aarhof uit te kunnen stappen, moeten passagiers overstappen op buslijn 1 of 2 die wel bij het winkelcentrum stoppen.

Helaas, zo meldt wethouder Kees van Velzen: "De wethouder Verkeer & Vervoer heeft hiermee ingestemd. Ik wil best nog een keer in gesprek gaan, maar ik denk dat dat niet erg geloofwaardig is. Bovendien zal het besluit niet veranderen. Ook ben ik bang dat er anders ook andere bussen verdwijnen."

Afspraken

Van Velzen wijst er ook op dat Arriva deze beslissing gewoon kan nemen op basis van de gemaakte afspraken. De provincie en de gemeente gaan hier niet over.

De wethouder Verkeer & Vervoer die heeft ingestemd is de afgetreden Tseard Hoekstra. Hij stemde in met de routewijziging op basis van de gevoelens van onveiligheid in het voetgangersgebied in het stadshart. Hier is op verzoek van de centrumwinkeliers naar gekeken. De passagiers denken er anders over.