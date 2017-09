E-sports Game Arena opent 13 oktober in Alphen

De Esports Game Arena is te vergelijken met een sportclub voor gamers en moet een belangrijke ontmoetingsplek worden voor gamers uit heel Nederland.

De locatie heeft een podium voor nationale en internationale competities, een livestreamstudio om deze toernooien uit te zenden, een e-sportsbar om de wedstrijden te volgen en genoeg PC's en consoles om te trainen.

De E-sports Game Arena is hiermee de eerste locatie in Nederland die deze faciliteiten onder één dak realiseert en dagelijks open is voor bezoekers.

Locatie

"In Alphen aan den Rijn hebben we de perfecte locatie gevonden voor een sociale ontmoetingsplek voor gamers uit heel Nederland. De locatie ligt in het hart van de Randstad en is zeer goed bereikbaar vanuit de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ik kan niet wachten om het eindresultaat aan iedereen te laten zien. Met deze locatie gaan we esports in Nederland naar een hoger niveau tillen", aldus initiatiefnemer Thomas Runhart.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Economic Development Board Alphen (EDBA).