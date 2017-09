Thea Beckmanprijs naar Rob Ruggenberg voor Haaieneiland

De Alphense wethouder Han de Jager overhandigde de oorkonde.

Monique Veldman overhandigde namens de jury een geldbedrag van 1.000 euro. De prijs is uitgereikt aan Ruggenberg voor het beste historische jeugdboek in de categorie 12+. De ontroerde schrijver was heel blij met de prijzen: "Ik ben eigenlijk nog blijer met de prijs van de kinderjury. Die prijs wordt uitgereikt door de lezers waar ik het boek voor schrijf. Maar, ik ben echt heel trots op beide prijzen."

Haaieneiland is gebaseerd op een teruggevonden logboek uit de VOC-tijd. Tot vreugde van zowel de kinderjury als de volwassen jury is het boek zowel voor jongens als voor meisjes geschreven. "Het is een avonturenverhaal waarin ook sterke vrouwen een grote rol spelen."

Historisch kinderboek

De Thea Beckmanprijs voor het beste historische jeugdboek wordt elk jaar uitgereikt in Museumpark Archeon. Het ene jaar in de categorie onder 12 jaar en het andere jaar in de categorie boven 12 jaar. Ruggenberg won ook twee jaar geleden in dezelfde categorie.

Zowel de kinderjury als de volwassen jury waren het roerend eens. Niet alleen over de winnaar, maar ook over een eervolle vermelding voor het boek Weg, geschreven door Marjolein van Rest.

Wethouder De Jager, die de prijs overhandigde, zei bij de uitreiking: "Ik gun iedereen een boek uit zijn of haar jeugd waar je je hele leven een binding mee hebt. Ik denk dat dit boek er ook zo een is." De wethouder zegde toe dat alle Alphense basisscholen een aantal exemplaren van het winnende boek Haaieneiland ontvangen voor de schoolbibliotheek.

Verhaal

Haaieneiland gaat over een aantal bemanningsleden van een vergaan VOC-schip. Zij stranden in de Stille Oceaan op het eiland Takapoto, zesduizend kilometer van de bewoonde wereld. Op het eiland wonen bijna alleen vrouwen. Het is een mooi eiland, maar schijn bedriegt.

Het is er ook levensgevaarlijk. Er gaan dan ook een aantal hoofdpersonen dood. "Dit boek moet worden verfilmd", zo meende de kinderjury. En: "We willen ook graag een vervolg. "