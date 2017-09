Woonvisie krijgt steun van Alphense gemeenteraad

Dat betekent dat de stad een plan gaat bespreken met inwoners en overheden om in de toekomst op de grens van Alphen-Stad en de polders te bouwen.

"We gaan in de woonvisie uit van onze eigen behoefte aan woningen en daarvoor gebruiken we de huidige cijfers. Tot aan 2025 weten we zeker welke woningen we nodig hebben. Tot aan 2030 kunnen we een goede prognose maken. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden", meldt wethouder Gerard van As.

In de komende paar jaar wordt zoveel gebouwd, dat Alphen-Stad in 2025 vol zit. Als er nu geen visie komt op de toekomst, zit daarna de stad op slot. Dat wil Van As voorkomen.

De woonvisie is donderdag 14 september met de politieke partijen besproken.

Behoefte

Het is niet zo dat er nu voldoende woningen kunnen worden gebouwd. "We hebben een behoefte van vierduizend woningen in de komende tien jaar, maar we kunnen er maar drieduizend bouwen op de inbreilocaties", meldt Bas Wienbelt (VVD). "Waar gaan we de andere duizend dan bouwen?"

Verschillende partijen vinden de woonvisie een mooi idee, maar missen concrete plannen. En dat, zo meldt de wethouder, is precies de bedoeling. "We willen dit idee bespreken met onze inwoners, met dorpsraden, met de provincie, met het waterschap. Kortom: we willen dat de woonvisie ons idee voor de toekomst wordt."

Sociale huur

Daarna pas worden er concrete plannen gemaakt en wordt een aantal bestaande plannen opnieuw bekeken. Bijvoorbeeld kleine plannen in verschillende dorpen en ook de plannen vanuit de Oude Rijn-zone, waarbij de strook tussen de N11 en de rivier tussen Alphen en Leiden wordt benut. Maar: "Er moeten geen oude plannen zomaar opnieuw worden opgepakt."

De herhaalde vraag van onder meer SP om meer sociale huurwoningen is niet helemaal realistisch. "In de gemeente zijn voldoende sociale huurwoningen. Plus: voor alle leegstaande kantoorpanden zijn plannen voor verbouw naar goedkope appartementen."

Doelgroepen

Er zijn wel te weinig woningen voor bepaalde doelgroepen. Starters, alleenwonenden en het middensegment zijn groepen die in de knel komen. In de dorpen zijn het vooral woningen voor jonge gezinnen die ontbreken. Naast het uitwerken van de woonvisie wordt de komende tijd ook gekeken naar concrete bouwplannen in de dorpen.

Met de woonvisie wordt door de gemeenteraad ingestemd tijdens de raadsvergadering van 21 september.