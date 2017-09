Weinig stormschade in Alphen aan den Rijn tijdens herfststorm

In de WMC Regtstraat is een afgebroken tak op een geparkeerde auto terecht gekomen.

De brandweer kwam er aan te pas om de tak van het voertuig te verwijderen. Ook werd de brandweer opgeroepen voor een windscherm die kapot is gewaaid aan de Briljantstraat.

Tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn reden enige tijd geen treinen door een plastic zak in de bovenleiding, die daar door de storm was geraakt. Deze verstoring is verholpen en het treinverkeer is weer opgestart.

Bruggen

De bruggen in Alphen aan den Rijn en omgeving, die vanuit bedieningscentrum Steekterpoort worden bediend, bleven 's middags omlaag. Rond 16.00 uur konden de bruggen weer in gebruik genomen, toen de windkracht was afgenomen.

Ook de kranen van containerhaven Alpherium bij de hefbrug in Alphen hebben last van de storm. Door de krachtige windstoten kunnen de kranen de schepen niet lossen.

Brandweer Hollands Midden doet de oproep om alleen de hulpdiensten te bellen als het nodig is. Bij acuut gevaar of spoed rukt de brandweer uit, in andere gevallen kunnen mensen contact opnemen met de gemeente Alphen aan den Rijn.

Code oranje

Het KNMI heeft woensdag code oranje afgegeven voor de kustprovincies. Voor de rest van de provincies is code geel van kracht.

Tijdens de voorspelde herfststorm worden windstoten van 75 to 100 kilometer per uur verwacht. De storm zal naar verwachting overlast veroorzaken op de wegen en op het spoor.