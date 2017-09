Zestienhonderd inwoners gemeente Alphen aan den Rijn zijn miljonair

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Met zestienhonderd miljonairs is 1,5 procent van het totale inwonersaantal in Alphen miljonair. Alphen kent de meeste miljonairs van de aangrenzende gemeenten, maar relatief gezien scoort de stad laag. Zo is 3,4 procent van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk miljonair (1131 totaal). Bij Kaag en Braassem is dit percentage 3 procent (801 totaal) en bij Nieuwkoop 2,9 procent (804 totaal).

De meeste miljonairs wonen in de gemeenten Laren, Bloemendaal, Blaricum, Wassenaar en Rozendaal. Van alle provincies wonen relatief de meeste miljonairs in Zeeland, hier is het gemiddelde 1,8 procent.