Gemeente organiseert openbare gemeentevergadering woningbouw

Voor de zomer werd een plan gepresenteerd met een visie op wonen in de stad. De visie is aangevuld met wonen in de dorpen.

De kern van het verhaal is dat in de dorpen voldoende mogelijkheden zijn om de komende jaren de noodzakelijke woningen te kunnen bouwen. Voor de stad ligt dat anders. Alphen is vanaf 2020 vol, dan zijn alle woningbouwlocaties in gebruik.

Er moet daarom een keuze worden gemaakt tussen 'de stad gaat op slot' en 'er komen nieuwe woningbouwlocaties' vanaf ongeveer 2025.

Huidige plannen

Het duurt nog een paar jaar voordat alle huidige plannen (Kerk & Zanen, Nieuwe Sloot, leegstaande kantoorpanden) in Alphen zijn uitgevoerd. Na 2025 is er geen sprake meer van dat er woningen bij komen, wel zijn er voorzichtige ideeën over renovatie van verouderde buurten.

Als er nieuwe locaties bij komen, dan is het de bedoeling om dit vooral te doen op kleinere locaties rondom de stad en langs bestaande wegen en vaarwegen. De harde grens tussen woningbouw en natuur moet dan vervagen. Het betekent dat er gebouwd kan worden in wat nu agrarisch gebied is.

Woonvisie

Concrete woningbouwplannen zijn er nu niet en er worden ook geen nieuwe locaties aangewezen. Donderdagavond wordt door de politieke partijen tijdens een raadscommissievergadering gedebatteerd over de visie. Als deze woonvisie door de gemeenteraad wordt gesteund, worden gesprekken gepland met inwoners, organisaties en overheden.

De vergadering vindt donderdag 14 september om 20.00 uur plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. Inwoners mogen de vergadering vanaf de publieke tribune volgen.