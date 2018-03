Agenten bewaken pinautomaten in centrum Alphen

Het gaat om de pinautomaat van de Rabobank aan het Aarplein en een pinautomaat van ING aan de Castellumstraat.

Beide automaten zijn momenteel uitgeschakeld. "De automaten zijn hoogstwaarschijnlijk dichtgelijmd, in de hoop dat er geld achter blijft zitten. Echter zijn pinautomaten zo ontworpen dat het geld in dat geval terug valt in de kluis", vertelt een dienstdoende agent.

De politie doet nader onderzoek.

Plofkraken

De afgelopen maanden zijn meerdere pinautomaten in het Groene Hart doelwit geweest van zogenaamde plofkraken. Criminelen sloegen toe in onder andere Zevenhoven, Nieuwkoop, Mijdrecht, Bodegraven en twee keer in Woerden.

De plofkraken zijn overigens niet vaak succesvol geweest, maar zorgen wel voor veel schade.