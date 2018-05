Dierenambulance herenigt 'snelwegpoes' met baasje

De poes verdween zes weken geleden nadat zij uit een auto ontsnapte, onderaan de afrit van de A4 bij de rotonde van Nieuwe Wetering.

Bella verbleef tijdens de vakantie van Lotte bij een broer. Op weg naar huis in Delft raakte de poes in paniek en wist ze uit haar kattenreismand te kruipen. Met het idee om Bella bij de eerstvolgende afrit weer in haar reismand te stoppen werd de auto stil gezet. Bella wist echter te ontsnappen uit de auto op het moment dat de deur van de auto open ging. Samen met de Dierenambulance Alphen aan den Rijn en buurtbewoners begon de ruim zes weken durende zoektocht naar Bella in Nieuwe Wetering.

Verschillende keren werd Bella gesignaleerd door buurtbewoners maar wist uit handen te blijven van medewerkers van de Alphense dierenambulance. Een bij de zoektocht betrokken dorpsgenoot zag Bella afgelopen zaterdagavond en was haar gevolgd. Samen met een buurman kon zij Bella vangen en meenemen naar huis. De dierenambulance heeft Bella opgehaald weer herenigd met baasje Lotte, die erg blij was dat ze weer thuis was.

Bella is vermagerd maar heeft niks over gehouden aan haar snelwegavontuur.