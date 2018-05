Inschrijven voor de Obstacle Run kan vanaf 5 maart

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de Kidsrun, de 5, 10 en 15 km op de website via www.obstaclerunalphen.nl.

Voor de Obstacle Run zijn weer scherpe tarieven vastgesteld om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen aan dit waanzinnig gave spektakel.

Voor de Kidsrun geldt een bedrag van 12,50. Voor de 5 km betalen deelnemers 22,50, voor de 10 km is dat 25,00 en voor de 15 km legt een deelnemer 27,50 neer. Hiervoor krijg je een fraai t-shirt, zijn er nieuwe obstakels te trotseren, staan er meerdere verzorgingsposten langs het parcours, kan je je tas gratis opslaan en ontvang je uiteraard een versnapering en een verfrissing.

Per startgroep, het zijn er 30, kunnen maximaal 60 tot 75 mensen deelnemen. Alle afstanden kennen meerdere startgroepen. Meld je op tijd aan, want vol is vol.

Parcours

Het parcours wordt met nog veel meer uitdagende obstakels opgezet dan afgelopen jaar. Deze zijn op meerdere manieren te overwinnen en wordt het lastig dan is er altijd wel hulp van de vele vrijwilligers of van mededeelnemers.

Daarnaast zijn de startgroepen klein gehouden, waardoor er geen wachttijden zijn voor de obstakels. Start en finish zijn op het terrein van de dagcamping aan de Zegerplas (Park Zegersloot) in Alphen aan den Rijn, aan 'De Bijlen'.

Ook voor het publiek is er genoeg te beleven en is er naast heerlijke hapjes en drankjes ook voor live muziek gezorgd. Zo is er voor, tijdens en na de Obstacle Run genoeg te beleven.

Partner

De Zomerspektakel Obstacle Run wordt opgezet in samenwerking met 4Sport Training Center en Pursue Personal Training.