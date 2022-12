Ziekenhuis ZGT sluit contract voor zorg in 2023 met bijna alle zorgverzekeraars

Ziekenhuis ZGT in Almelo en Hengelo heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract voor 2023 gesloten voor het leveren van zorg. Alleen met verzekeraars DSW en Eno is het ziekenhuis nog in onderhandeling.

Dat betekent dat bijna alle Twentenaren terecht kunnen in het ziekenhuis voor vergoede zorg. Voor wie een verzekeraar heeft met wie geen contract is afgesloten, bestaat het risico dat degene zelf (een deel van de kosten) moet betalen. MST heeft contracten al rond Ziekenhuis MST meldde vorige week al dat het als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met alle zorgverzekeraars een contract heeft gesloten voor 2023. De onderhandelgesprekken waren volgens MST voor 2023 extra ingewikkeld, omdat de ziekenhuizen ook de gevolgen merken van de inflatie en stijgende energielasten. Ook is het nog onzeker wat de uitkomst wordt van de cao-onderhandelingen. Hoeveel zorg en tegen welke prijs De afspraken gaan onder meer over de hoeveelheid zorg die het ziekenhuis mag leveren en tegen welke prijs. Met sommige zorgpolissen krijg je alleen een volledige vergoeding van je zorgkosten als je naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

