Hoger aantal patiënten met breuken in ziekenhuizen door ijsongevallen, behalve in Almelo

De gladheid leidde tot een groot aantal ongevallen en drukte op de spoedeisende hulp. Zowel in het ziekenhuis MST in Enschede als in het SKB in Winterwijk. Het ZGT in Almelo was een uitzondering: daar was het niet drukker.

Het ijs in de afgelopen dagen nodigde velen in het weekend uit om de schaatsen onder te binden. Dat leidde tot ijspret, maar ook tot veel botbreuken. Door ongelukken bij het schaatsen, maar ook door glijpartijen vanwege de ijzel zondag. Bij MST was vooral sprake van kleinere fracturen, maar ook ernstiger letsel als gevolg van ongevallen. Dat in Almelo relatief weinig gebeurde ligt waarschijnlijk aan de latere komst van de ijzel daar zondag, vermoedt een woordvoerder. Het was er niet drukker dan anders op de spoedeisende hulp. "Alle gips ligt hier nog op de plank", aldus de woordvoerder. Hersenschudding Het SKB in Winterswijk had zo'n 20 procent meer bezoekers bij de spoedeisende hulp. Vooral op vrijdag en zaterdag was het drukker dan normaal, als gevolg van ongelukjes op het ijs en door de gladheid. 25 keer ging het mis en werd een bezoek gebracht aan het ziekenhuis. Vooral met gebroken polsen, maar ook met gebroken bovenarmen, onderbenen, heupen, een schouder uit de kom en een hersenschudding. De ziekenhuizen hielden vanwege de gladheid rekening met extra drukte op de spoedeisende hulp en zette onder meer meer artsen, verpleegkundigen, traumachirurgen en gipsverbandmeesters in. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

