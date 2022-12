Ondanks de kou is het betonstorten voor de nieuwe Spiekerbrug in Almelo begonnen

Het was frisje vandaag, maar de kou deert deze mannen niet. Ze zijn vrijdag begonnen het storten van de eerste beton voor de nieuwe Spiekerbrug. Dat is de nieuwe brug die in de Grotestraat over de Aa loopt. De oude brug is de afgelopen weken gesloopt. Nog voor de Kerst moet het beton er in zitten.

De oude brug moest worden vervangen omdat de kadewanden in slechte staat verkeerden. Met zware machines is het beton weggebroken. Inmiddels zit de nieuwe bekisting en wapening erin en kan het beton komen. De nieuwe brug wordt iets breder dan de oude. Bovendien worden ook aansluitende delen van de kade vervangen. Aan de kant van boekwinkel Bij de Aa komt een stukje verlaagde kade waar kanovaarders uit het water kunnen komen. Ook komen er nieuwe bankjes op de brug. Het vorige roestvaststalen bankje waarmee oud-Almeloër en astronaut Wubbo Ockels werd geëerd, krijgt een nieuwe plek in het centrum. De naam Spiekerbrug is overigens nieuw. Die verwijst naar de opslag van graan, die vroeger in de buurt van de brug heeft gestaan. In die tijd was dit stukje van de Aa nog een smerige afwateringsbeek. Pas na verschillende saneringen na de oorlog is het water langzaam schoner geworden. Wie dat wil kan nu met een kano vanaf de Loolee onder de Spiekerbrug door tot aan café België peddelen. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

