Trein Almelo - Hardenberg maandag mogelijk platgelegd

In de Regio Noord zijn deze donderdag stakingen binnen het Openbaar Vervoer van start gegaan. Medewerkers van Arriva hebben het werk neergelegd in Friesland. Op vrijdag is Groningen aan de beurt en maandag wordt gestaakt in Overijssel. Dat betekent dat reizigers die van Almelo naar Hardenberg willen met de trein, op zoek moeten naar alternatieven.

Vooralsnog zijn bij Keolis in Twente of Achterhoek geen stakingen aangemeld. Dat wordt doorgaans maximaal twee werkdagen van tevoren mee gedeeld, zodat reizigers op tijd op de hoogte zijn. Het is dus nog mogelijk dat vanavond nog zo'n melding binnenkomt met betrekking tot maandag. Keolis zal dat direct bekendmaken, mocht dat gebeuren. Reizigers doen er altijd verstandig aan de website of de app van 9292 te raadplegen voordat zij op pad gaan. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen