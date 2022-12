Dankzij Joop ligt er al 8 centimeter ijs in Almelo; jonge schaatsers beleven eerste glijmomenten

Buiten moet het ijs nog wat groeien, maar binnen ligt al een vloertje van acht centimeter. De ijsbaan in het Almelose centrum is al vanaf dag één een succes. Ook het curlingtoernooi wordt goed bezocht.

"Er kwam hier een jongetje die een kaartje wilde kopen. Hij legde de vijf euro met kleine muntjes bij elkaar. 'Oh juffrouw, ik kom 5 cent tekort, mag ik dan wel naar binnen?' Natuurlijk. Die jongen was 's morgens met school al geweest en wilde ontzettend graag nog een keer graag schaatsen."

Wilma Otten vertelt het vanachter de kassa voor de ijsbaan. Ze ziet elke dag tientallen kinderen voorbij komen. "Er zijn er bij die nog nooit geschaatst hebben. Ze hebben de grootste lol."

Samen met haar collega Marianne Smits bewaakt ze de toegangspoort. "We zitten hier in blokken van vier uur. Lekker bij een kacheltje." Maar moeten ze zelf niet schaatsen? "Nee, daar begin ik niet meer aan", zegt Marianne. "Ik ben een keer enorm gevallen, achterover. Ik doe niet meer. Maar voor die kinderen is het geweldig." Wilma: "Mijn kleinkinderen wonen niet in Almelo, maar komen hier speciaal voor naar toe. Schaatsen bij oma zeggen ze dan. Daar verheugen ze zich enorm op. Logeren èn schaatsen."

In de tent zijn louter blijde gezichten te zien. De een draait mooie rondjes, de ander krabbelt voorzichtig langs de kant, maar lol hebben ze allemaal. IJsmeester Joop van Sloten ziet het tevreden aan. "Het ijs is prima. Er ligt een vloer van ongeveer acht centimeter dik." Hij is extra tevreden omdat het buiten nu lekker koud is. Dat maakt het koelen een stuk goedkoper. "Het koelmiddel komt er momenteel nog kouder uit dan het er in gaat. Dat scheelt een heel stuk."

Wie nog wil schaatsen kan dat doen tot en met zondag 8 januari. In de middaguren is de baan open van 14.00 tot 18.00 uur. In de avonduren wordt van 12 tot en met 16 december een curlingtoernooi gehouden. Een los kaartje kost vijf euro. Bestellen kan ook online, via www.almeloonice.nl.