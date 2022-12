Brandweer zet hoogwerker in bij schoorsteenbrand

Aan de Ter Wadding in Almelo is zondagmiddag een brand ontstaan in de schoorsteen van een woning. De brandweer kwam ter plekke met een hoogwerker. De bewoners bleven ongedeerd.

De bewoners ontdekten de schoorsteenbrand toen zij op zolder isolatiemateriaal van het dak in brand zagen staan. Brandweerlieden konden het vuur vanuit de binnenkant van de woning bestrijden. De hoogwerker werd ingezet om de situatie te controleren.

