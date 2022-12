Primeur: Almelose kerstmarkt krijgt bewaakte stalling voor fietsaccu’s

Enkele weken geleden haalde Almelo het nieuws omdat er nergens zoveel fietsaccu's worden gestolen als de stad aan de Aa. Niet alleen bij de fietsenrekken voor de bibliotheek maar ook op andere plekken in de stad loeren dieven op argeloze fietsers. Met wat gewiekste handgrepen en hulpgereedschap zijn er al vele honderden accu's gestolen . Schade: honderden euro's per stuk.

Bij de laatste kerstmarkt, in 2019 kende niemand nog het woord fietsaccudiefstallen. De laatste tijd is het echter schering en inslag. Voor de organisatie van de kerstmarkt in de Doelenstraat hoog tijd om een extra service in het leven te roepen.