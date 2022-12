Nieuwe dienstregeling van Arriva: Extra trein tussen Almelo en Hardenberg

De nieuwe dienstregeling op de Vechtdallijnen Almelo-Hardenberg en Zwolle-Emmen gaat zondag in. Vervoerder Arriva laat weten dat in overleg met opdrachtgever provincie Overijssel de service aan de treinreizigers verder is uitgebreid. Meer treinen en betere aansluitingen.

Voor de lijn Almelo-Hardenberg, die stopt in Vriezenveen, Daarlerveen, Vroomshoop, en Mariënberg, wordt op werkdagen de halfuursdienst uitgebreid tussen 19.00- en 20.00 uur. Dat betekent een extra trein, die om 18.45 uur vanuit Hardenberg naar Almelo vertrekt. Om 19.18 uur rijdt een extra trein vanuit Almelo naar Mariënberg, waar een goede overstap op de trein richting Emmen mogelijk is. Vertrek In Almelo vertrekken de treinen richting Hardenberg sinds enkele maanden vanaf steeds wisselende sporen 2b, 3b en 4a. Ook een aantal andere Arriva-treinen vertrekken vanaf zondag vanaf spoor 4a in plaats van 3b. Arriva heeft besloten meer treinen tussen Zwolle en Emmen te laten rijden, omdat veel scholieren en studenten 's middags vaak al eerder naar huis gaan. Op werkdagen gaan de 'spitstreinen' een uur eerder rijden, zodat dan van 14.00- tot 18.00 uur vier treinen per uur tussen Zwolle en Coevorden rijden. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen