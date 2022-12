Bloemenpracht bij Almelose azc dankzij de Rotary (maar nog wel even wachten tot het voorjaar)

De tulpenbollen werden geplant door twintig leden van de Rotary. Vijf bewoners van het azc hielpen om de bollen te poten. In anderhalf uur was de klus geklaard.

Met de bouw van een nieuw azc op de plek van het huidige wordt in de loop van volgend jaar begonnen. Voor de bollen is een veldje gevonden dat niet door de nieuwbouw wordt aangetast. Het veldje ligt achter de hoofdingang.

De koop van de tulpenbollen door de Rotary is een initiatief om wereldwijd aandacht te vragen voor de bestrijding van polio. In het verleden kochten individuele leden doosjes met tulpenbollen. Later werd besloten om als club een grotere partij te kopen en die ergens te poten. Anke Wiegmans van de organisatie: "Het is een lichte en luchtig actie. We zorgen voor kleur en dragen tegelijk wat bij aan de bestrijding van polio. Het is een cadeautje aan de stad Almelo, zo moet je het zien."