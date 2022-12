Almelo heeft meeste scheidingen van Twente, samenwerking moet daar wat aan doen

Delen via E-mail

Een twaalftal partijen steken de koppen bij elkaar om wat te doen aan het grote aantal (vecht)scheidingen in Almelo. De expertise en kennis komen bij elkaar in een nieuw loket dat PACT Scheiden zonder Schade gaat heten. De bedoeling is dat door intensievere samenwerking de ellende die scheidingen vaak veroorzaken, te voorkomen.

Net als in veel andere gemeenten blijft ook in Almelo het aantal (complexe) scheidingen in Almelo stijgen. Dat heeft grote emotionele en maatschappelijke gevolgen. Vooral kinderen zijn vaak de dupe. En juist die groep wil de gemeente met de samenwerking beter ondersteunen. Het nieuwe loket bestaat op dit moment nog niet, maar de deelnemende partijen hebben afgesproken met de uitwerking te gaan beginnen.

Een van de doelen is om informatie rond een scheiding, beter toegankelijk te maken voor de ouders. Het gaat dan om juridische, financiële, praktische en andere zaken. Scheiding kunnen bij kinderen vaak zorgen voor emotionele-, leer- en gedragsproblemen. Vaak lijdt het leren op school ook onder een scheiding.



Het loket biedt naast informatie voor ouderparen ook informatie voor mensen die in hun omgeving met een scheiding te maken krijgen, bijvoorbeeld grootouders of onderwijspersoneel.

De partijen die samenwerken in het PACT zijn: GGD Twente, Jeugdbescherming Overijssel, Gemeente Almelo, SWV Primair onderwijs, Avedan, Humanitas Twente, Zorg- en Veiligheidshuis, Jarabee, Sociaal Wijkteams Almelo, Impluz (Dimencegroep), Veilig Thuis Twente en de Raad voor de Kinderbescherming.

De Feiten:

Almelo kent de meeste gescheiden inwoners van Twente: 6350 (8,7 procent van de inwoners). In Nederland gaat 1 op de 3 echtparen uit elkaar. Volgens het CBS liep in 2019 bijna een kwart van de scheidingen uit op een vechtscheiding. Zeven jaar eerder was dat nog maar 10 procent.