Dronken wildplasser op oprit leidt tot paniek: ‘Ik voelde me niet veilig’

Frederik J. (39) is niet bewust op een man ingereden die op tweede kerstdag vorig jaar in zijn tuin stond te plassen. Dat concludeert de rechter in Almelo vrijdag.

Het is rond een uur of tien in de avond als J. met zijn zoontje aan komt rijden bij zijn woning in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Als hij de oprit wil oprijden, moet hij remmen. Uit de oprit van zijn buurman komt een onbekende auto rijden die vervolgens op zijn oprit parkeert. Er stapt een dronken man uit die in zijn tuin begint te plassen. J. spreekt de man aan en dan gaat het mis.

"Hij trok de deur los en deed hem weer dicht en begon te schelden", zegt J. tegen politierechter Wolting. Dan beschrijft hij hoe de boel binnen korte tijd escaleerde. J. heeft zijn nog jonge zoontje naast zich in de auto en hij ziet dat die helemaal overstuur is van het gedrag van de wildplasser. Hij besluit verderop te wachten tot de man is uitgeraasd en weg gaat.

Maar die kans krijgt hij niet. De wildplasser beent met grote stappen zijn richting uit. Hij laat zich niet tegenhouden door zijn vrouw, die hem bij de arm grijpt en tot rede tracht te brengen. Vastberaden trekt hij zich los en de vrouw seint naar J. dat hij beter weg kan gaan.

En dat doet J. ook. Tijdens het wegrijden is er een bonk te horen. J. stopt niet: "Ik weet niet of ik hem raakte of dat hij op de auto sloeg, maar ik voelde me niet veilig. Ik heb toen ook in alle paniek de politie gebeld."

Twee dagen na het incident doet de wildplasser aangifte bij de politie. J. heeft hem bewust ondersteboven gereden met als gevolg dat hij via de motorkap over het dak vloog en hard op straat viel. En daarbij raakte hij gewond. Een arts stelde een dikke knie vast, maar de man vraagt een schadevergoeding van bijna 12.000 euro, onder andere voor gebroken ribben.

J., die zichzelf omschrijft als 'een gewoon mens, met een gewoon gezin en een gewone baan' is bijna een jaar later nog onder de indruk van het incident. En hij niet alleen, zijn zoontje heeft er nog steeds slapeloze nachten van. J. is ook nog steeds bang dat de wildplasser verhaal komt halen. Die stond een uur of wat na het incident alweer voor zijn deur, gelukkig was de politie er nog om hem tegen te houden.

Na het verhaal van J. te hebben aangehoord kunnen officier van justitie en rechter maar tot één conclusie komen, vrijspraak. "U heeft die meneer misschien wel geraakt, maar niet opzettelijk", vat rechter Wolting de zaak samen.