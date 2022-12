Niet alleen ijsbaan in centrum Almelo, maar ook een tijdelijke biergarten en een curlingtoernooi

Schaatsen in het Almelose centrum. Het gaat weer gebeuren. Een dezer dagen wordt begonnen met de opbouw van de tijdelijke ijsbaan in de havenkom bij het marktplein. Volgende week vrijdag 9 december, wordt de baan naar verwachting in gebruik genomen.

Almeloërs die de Elfstedentocht uit de jaren tachtig nog in de benen voelen, moeten nog even geduld hebben. De eerste twee weken is de ijsbaan gereserveerd voor de basisschoolkinderen uit Almelo. Zij mogen gratis een uurtje schaatsen. De baan is dan van 9.00 uur s 'ochtends tot 14.00 uur s 'middags niet beschikbaar voor regulier schaatsen. Daarna kan iedereen er op. Dat wil zeggen, tegen betaling, want een kaartje kost vijf euro. De schaatsen zelf zijn wel gratis.

Basisscholen hebben massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich vooraf in te schrijven. Het schema was drie uur nadat de inschrijving open ging, al helemaal vol. Zoals het er nu uit ziet komen er via de scholenactie tweeduizend kinderen naar de ijsbaan.

Curling Cup

Op de baan wordt niet alleen geschaatst maar ook curling gespeeld. Samen met de organisatie Kracht!, hoofdsponsor van de Curling Cup, wordt gewerkt aan een toernooi waarbij 40 bedrijven in de avonduren tegen elkaar spelen. Het toernooi is van maandag 12 december tot en met vrijdag 16 december. Op die laatste dag wordt van 19.00 tot 21.30 uur de finale gespeeld. Wie mee wil doen kan zich tot 9 december opgeven via www.krachtcurlingcup.nl.

Het schaatsbaantje in het centrum van Almelo wordt opgesierd met een biergarten. Dit in samenwerking met Nielz. Daar zijn versnaperingen te koop. In het Huis van Katoen & Nu wordt chocolademelk geschonken.