Schelfhorstpark in Almelo krijgt sporttoestellen én begeleiding

De motorriekroute werd op 2 oktober samen met andere ideeën gepresenteerd tijdens het Move-it festival in het Schelfhorstpark. Bezoekers konden stemmen voor het beste idee. Het voorstel 'Sportbegeleiding bij de motorriekroute' heeft daarbij gewonnen. Het festival is onderdeel van een serie activiteiten om wijkbewoners gezond oud te laten worden.

De toestellen zijn voor jong en oud maar moeten nog worden gekozen. Dat gaat de komende maanden gebeuren. De verwachting is dat ze in het voorjaar worden geplaatst.

Wat hij precies gaat doen weet hij nog niet, zo laat hij weten. "Dat hangt af van wie er op de activiteit af komt. We passen de les aan op de doelgroep." Het is in ieder geval niet nodig om afgetraind en in strakke kledij te verschijnen, zegt Huisinga. "Zorg voor lekker zittende kleding, dat is voldoende."