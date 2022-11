Strafeis Kenzo K. leidt tot emotionele reacties bij nabestaanden

Kenzo K. zou zijn buurvrouw Zonund Kardanakyan (70) en haar nichtje Maral Dermovsesian (52) op vrijdag 17 september met messteken om het leven hebben gebracht. Ook schoot hij met een kruisboog op toegesnelde hulpverleners en een verpleegkundige die in de woning van Zonund aanwezig was ten tijde van de moorden.

In de gangen was daarna het geschreeuw en gehuil te horen van de familie. Zij vinden de strafeis van 22 jaar te laag en hadden gehoopt op levenslang. Dat het geen levenslang is geworden, hoewel het OM wel aangeeft dat het hier gaat om een dubbele moord, twee pogingen daartoe en bedreiging gaat, heeft alles te maken met het feit dat bij K. een stoornis is vastgesteld.