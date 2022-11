Stedelijk Museum Almelo gaat digitaliseren en zoekt de verhalen van bewoners

Het Stedelijk Museum Almelo gaat de collectie digitaliseren en tegelijk ouderen in Almelo vragen wat ze weten van de geschiedenis van Almelo. De verhalen moeten de huidige collectie voorzien van meer context en de voorwerpen tot leven brengen. Maar er gebeurt meer, want het museum wil vooruit en hoopt op een plekje in het Hofkeshuis.

Almelo heeft maar één museum, het Stedelijk Museum Almelo. Op een wat verborgen plek aan de Prinsenstraat wordt daar het historische DNA van de stad en haar bewoners bewaard. Het museum wil graag een grote sprong voorwaarts maken. Naar een groter pand in de binnenstad.

In beeld daarvoor is het Hofkeshuis aan de Grotestraat. De gemeente is er mee bezig en overweegt het aan te kopen. Museumdirecteur Sigrid Ivo houdt zich erover op de vlakte. "Ik weet niet hoe dat loopt en kan er niet veel over vertellen. Maar het zou voor ons geweldig zijn natuurlijk, echt geweldig."

Ze gaat in afwachting van de ontwikkelingen in ieder geval niet op haar handen zitten. Ivo wil vooruit met het museum. Ze had al twee goed bezochte tentoonstellingen en heeft plannen voor meer. Met de veertig vrijwilligers timmert ze hard aan de weg om het museum bekender te maken, om de verbinding met de samenleving te verstevigen, en, om de collectie digitaliseren.

De hele collectie op de foto zetten, verhaaltjes erbij en dan digitaal beschikbaar maken. Momenteel worden daar de voorbereidingen voor getroffen. Het project is handen van Délisa Gomies. De Almelose meldde zich bij het museum als suppoost.

Maar toen Ivo hoorde dat ze Cultuurwetenschappen had gestudeerd opende zich een nieuwe horizon. "Die kan wel wat meer, dacht ik." Uiteindelijk schreef Gomies zelf een projectvoorstel voor digitalisering en ging er mee langs de grote fondsen. Daar haalde ze genoeg geld op om twee jaar in dienst te treden van het museum. "Een geweldig aanwinst", zegt Ivo.

En zo is er nu dus geld om de collectie van het Almelose museum te digitaliseren. En zelfs meer dan dat. "We willen ook verhalen gaan ophalen", vertelt Gomies. "We hebben veel oude objecten, maar van sommige weten we niet heel veel. Over hoe ze gebruikt werden bijvoorbeeld."

Ze bedacht het plan om ouderen uit te nodigen op speciale bijeenkomsten, en die te laten vertellen over bijvoorbeeld oude voorwerpen en hoe die gebruikt werden. Maar ook over hoe het was om in een textielfabriek te werken. "We halen zo meer context op, verhalen van betrokkenen. Die zijn voor ons belangrijk omdat ze de voorwerpen in onze collectie tot leven brengen. Die maken het attractiever voor jongere doelgroepen."

Wanneer die bijeenkomsten plaats gaan vinden is nog niet helemaal zeker, maar Gomies houdt het op deze winter. De tentoonstelling Op de thee, sluit daar op aan. Het is een tentoonstelling maar tegelijk ook een manier om verhalen te horen van bezoekers bij de getoonde museumstukken. "Het wordt interactief", zegt Ivo.

Door de collectie digitaal en interactiever te maken hoopt Ivo meer jongeren te trekken. Sowieso wil ze graag meer doen aan educatie en de jeugd naar het museum halen. In het huidige onderkomen aan de Prinsenstraat is daar echter maar beperkt ruimte voor.

De interesse van de scholieren is er volgens haar wel. Ivo: "Een keer per jaar komen honderden basisscholieren naar ons toe voor project Kepa (Kunst educatie platform Almelo). Eerst krijgen de leerlingen in de bibliotheek verhalen verteld over het leven van vroeger. Daarna mogen ze in het museum dat in de praktijk doen. Water uit de put halen, weven, malen met een koffiemolen, klompen schuren en zo meer." Ivo kan daar van genieten. "Kinderen vinden dat geweldig, ze zijn altijd heel enthousiast."

Ze zou graag vaker dit soort projecten doen. Maar ja, dan is er wel wat meer ruimte nodig. "We willen verder professionaliseren", legt ze uit. "Denk aan meer regionale tentoonstellingen maar ook meer activiteiten. Meer reuring kortom. En misschien kunnen we op een grotere locatie zelfs wel een winkeltje maken. Het moet een plek worden waar altijd wat te doen is. Waar je gezellig met je bezoek van buiten Almelo naar toe kunt."

Plannen genoeg dus, maar voorlopig is het afwachten voor Ivo, Gomies en de vrijwilligers. Op dit moment loopt nog de tentoonstelling Hebbe, hebbe, hebbe, over verzamelingen. Besloten is die te verlengen tot 8 januari.