Politieachtervolging eindigt in erker van een woning

In Almelo is zondagavond een politieachtervolging geëindigd in een erker van een woning aan de Reggestraat, dichtbij het centrum van Almelo. Niemand raakte gewond, maar de auto en de woning liepen flinke schade op.

De politie kon de verdachte na de botsing aanhouden. In de auto lagen verschillende nog gesealde gereedschapsvoorwerpen. Die zijn door agenten in beslag genomen. De beschadigde auto wordt door een bergingsbedrijf afgevoerd. De bewoners van de woning zijn enorm geschrokken, maar raakten niet gewond toen de auto tegen hun woning reed. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

