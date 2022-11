Werkstraf voor jongeman (20) uit Borne na ongeluk bij Hertme

Een werkstraf van 80 uur en een rijontzegging van 8 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Dat is de straf die de rechtbank Almelo vrijdag heeft opgelegd aan Stan van der Z. (20) uit Borne.

De jongeman knalde begin dit jaar met zijn auto tegen een boom op de Hofterdiek, een smal weggetje in het buitengebied van Hertme. Een vriendin die in de auto zat raakte gewond. Ze had haar gordel niet om en werd door de voorruit gelanceerd.

Van der Z. had die dag met zijn vriendengroep de rotzooi opgeruimd die ze met de jaarwisseling hadden veroorzaakt bij het carbidschieten. Na afloop werd er in de keet nog gezellig een biertje gedronken. En daar had de jonge Bornenaar aan mee gedaan. Uiteindelijk was hij met een groepje vrienden in de auto gestapt, het gezelschap hoopte nog voor sluitingstijd bij de McDonald's te zijn. Zover kwam het niet. in een smalle bocht verloor van der Z. de macht over het stuur.

Volgens de rechtbank heeft de politie niet kunnen vaststellen dat de Bornenaar te hard reed en ook is niet vast komen te staan in hoeverre de alcohol invloed had op zijn rijgedrag. Wel bewezen is dat hij zijn voertuig niet onder controle heeft gehouden, het verloop van de rijbaan niet heeft gevolgd en vervolgens in aanrijding is gekomen met meerdere bomen. En dat kan hem verweten worden.

De jongeman volgde al een verplichte alcoholcursus en leerde zijn lesje. "Ik ben onmeunig dom bezig geweest" vatte hij het twee weken geleden samen. Inmiddels weet hij zelf ook zelf ook hoe het is om als passagier gewond te raken bij een ongeluk. Afgelopen september raakte hij, als inzittende van een auto, zwaargewond bij een verkeersongeluk in zijn woonplaats.