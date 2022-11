Bestuurder belandt met auto in de sloot in Reutum

Een automobilist is vrijdagavond met zijn auto in de sloot belandt langs de Reutummerweg in Reutum.

De bestuurder verloor tijdens het rijden een fiets die in de kofferbak lag en belandde met zijn auto in de sloot. De automobilist is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft de bestuurder meegenomen voor verder onderzoek. Het voertuig is door een bergingsbedrijf afgesleept.

