Werkstraf voor jonge Almeloërs na ‘Grindr-beroving'

De twee waren betrokken bij de beroving van een man die via de homo-datingapp Grindr een afspraak had met ene 'Jacob'. Eerder werd de zeventienjarige hoofdverdachte tot twee jaar jeugddetentie - waarvan een jaar voorwaardelijk - veroordeeld.

De beroving vond afgelopen augustus plaats op het slecht verlichtte parkeerterrein van voetbalclub PH in Almelo. Op het moment dat het slachtoffer zijn auto parkeerde werd hij meteen omringd door drie jongens die geld van hem wilden. Een van het zette zelfs een groot mes op de keel. Ze namen, behalve zijn portemonnee, ook zijn telefoon, autosleutels en rijbewijs mee.

De beroving bleef lang onopgelost, en ook een uitzending van het RTV Oost-programma Onder de Loep leverde niets op. Maar na een geweldsincident in Almelo komt er een doorbraak: een jong meisje vertelt dat een vriend van haar betrokken was bij de overval.

Hij noemde vervolgens ook de namen van de anderen. Een van die namen was die van Daymon de R. (19) uit Almelo. Twee weken geleden vertelde deze De R. dat hij er 'niets mee te maken had'. Hij was niet meer dan een toevallige getuige van de beroving, die gepleegd werd door iemand die hij vaag kende.