Scooterbestuurder gewond na ongeval op Van Rechteren Limpurgsingel

Een scooterbestuurder is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Van Rechteren Limpurgsingel in Almelo. De persoon is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde bij een oversteekplaats voor (brom)fietsers. Op dit punt gebeuren vaker ongelukken. Ditmaal werd de scooter geschept door een automobilist. Naar de exacte oorzaak wordt nog onderzoek gedaan door de politie. Er kwamen twee ambulances ter plaatse. De bestuurder van de scooter is overgebracht naar het MST in Enschede. De automobilist raakte niet gewond. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

