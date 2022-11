Dit is hoe al die ongelukken in Almelose tunnel kunnen gebeuren

Dat bestuurders van bestelbusjes zich opmerkelijk vaak klemrijden in het spoorviaduct aan de Schuilenburglaan weten ze al lang bij Benchmark Electronics (het voormalige Philips, red.) aan de Lelyweg in Almelo. Volgens oud-medewerker Bennie Teunis gebeurde dat in het afgelopen decennium wel drie keer per jaar.

Teunis pleit voor maatregelen, omdat er hier kennelijk iets structureel misgaat: "Als het zo vaak gebeurt moet je daar als gemeente of wegbeheerder toch naar kijken", aldus Teunis, die donderdag meteen reageerde toen hij het verhaal las over het grote aantal ongelukken op deze verkeersluwe plek aan de rand van bedrijvenpark Dollegoor. Teunis is inmiddels twee jaar met pensioen en heeft tijdens zijn dienstverband bij het voormalige Philips vaak te maken gehad met chauffeurs die bij Benchmark moesten zijn, maar in het zicht van de haven strandden. Ze reden zich vast in de spoortunnel. Het betrof doorgaans leveranciers van goederen en onderdelen die elders uit het land kwamen. Vaak uit het zuiden. Zoals ASML uit Eindhoven. Benchmark Electronics bevindt zich aan de Lelyweg op het bedrijvenpark Dollegoor. Teunis weet precies waar en waarom het zo vaak mis gaat: "Die jongens zitten de hele week op de bus en rijden op de navigatie. Dat systeem geeft de kortste route aan. Dat betekent dat ze op de singel bij Intratuin linksaf worden gestuurd en vervolgens rechtsaf de Schuilenburglaan op. Dan komt al snel het spoorviaduct en hebben ze vaak niet in de gaten dat die met 2,70 meter te laag is. En de navigatie geeft dat ook niet aan. Met het risico dat ze zich vastrijden. We hebben het bij Benchmark echt heel vaak meegemaakt." De 'getuigenis' van de voormalig Benchmark-medewerker onderschrijft het structurele probleem dat louter bestuurders van bestelbusjes de fout in gaan. Vrachtwagens volgen gewoon de Schuilenburgsingel en slaan bij de kruising met de Dollegoorweg af het bedrijventerrein op. "Veilig en zoals het hoort." Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

