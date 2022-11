Aveleijn neemt Almelose Ruilwinkel in oude Hagedoornschool over

Vijf jaar geleden begon 's Heeren Loo met het Ruillokaal in de Hagedoornschool. Een plek waar speelgoed en kinderkleding kan worden geruild. Het Ruillokaal wordt gerund door mensen met een licht verstandelijke beperking. Vanaf eind november neemt Aveleijn het stokje over van 's Heeren Loo. Het Ruillokaal wordt weer de Ruilwinkel.

Medewerkers van het Ruillokaal hebben dinsdag op symbolische wijze de sleutel aan Aveleijn overhandigd. 's Heeren Loo is een zorginstelling die mensen met een beperking helpt met zinvolle dagbesteding.

'We zijn er trots op dat we dit mooie initiatief kunnen voortzetten", aldus Monique Tuink, manager van Aveleijn. "En dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan een Leven vol betekenis voor onze cliënten maar ook voor anderen in onze samenleving."

Prettige werkomgeving

Werken in de Ruilwinkel en elkaar daar ontmoeten draagt volgens Avelijn bij aan een betekenisvolle dag voor cliënten. Ze staan midden in de samenleving en vinden in de Ruilwinkel een prettige werkomgeving waarin ze mensen kunnen ontmoeten en van betekenis kunnen zijn.

Bovendien draagt dit initiatief bij aan een circulaire economie waarin er minder nieuwe grondstoffen worden aangeboord. Met het ruilconcept worden ook mensen die minder geld te besteden hebben geholpen.

De Ruilwinkel is gevestigd aan de Wilgenstraat 11 in Almelo en is op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur geopend. In de Hagendoornschool zijn ook andere bedrijfjes gevestigd. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. De activiteiten in de oude Hagedoornschool variëren van het organiseren van een kindermiddag tot het onderhouden van de tuin.