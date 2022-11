Poolse arbeidsmigrant verdwijnt vijf jaar achter de tralies na heftige steekpartij

De Pool wachtte op 30 juli van dit jaar zijn landgenoot op voor diens woning aan de Veldkampsweg in Almelo. Op het moment dat die in zijn Peugeot cabrio kwam aanrijden, ging hij hem meteen te lijf. Op beelden van een bewakingscamera was te zien dat landgenoot geen kant op kon. Hij kon zich alleen met zijn handen beschermen tegen de klap met het kapmes. Politiemensen vonden hem later badend in het bloed in zijn woning aan. Twee van zijn vingers bungelden aan zijn hand.

Volgens 'Koza', een bijnaam die in het Nederlands 'de bok' betekent, had het slachtoffer eerder gedreigd dat hij hem en zijn katten iets zou aandoen. Hij ontkende twee weken geleden tijdens zijn strafzaak dat hij de dader was. Eerder verklaarde hij bij een politieverhoor dat hij de man was die naar de auto toe rende. "Als er iemand gewond is geraakt dan moet ik dat gedaan hebben, want er was niemand anders", zei hij.