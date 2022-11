Wielervereniging De Zwaluwen uit Almelo verliest afdeling mountainbike

Wielervereniging De Zwaluwen neemt 1 januari 2023 afscheid van de afdeling Mountainbike. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen het bestuur van de club uit Almelo en de mountainbikers.

Er wordt weliswaar gesproken over een overgang naar ATV Ruiten Drie, maar daarover moeten de leden van de Almelose toervereniging nog een beslissing nemen tijdens een extra ledenvergadering op 12 december. "We willen dit heel zorgvuldig doen", aldus woordvoerder Frank Brouwer van ATV Ruiten Drie. "We zijn een echte toervereniging. Onze leden moeten zich hierover gaan beraden. Zij hebben het laatste woord."

De MTB afdeling laat in een verklaring op de website van De Zwaluwen weten al langer het gevoel te hebben 'er niet echt bij te horen'. Dat heeft te maken met de ontwikkeling bij de club, waarbij wordt ingezet op verdere professionalisering van vereniging om de afdeling wielrennen, veldrijden en mountainbiken op een hoger niveau te krijgen.

Er is sprake van een verschil in beleving. De vereniging legt het accent om het toewerken naar het rijden van wedstrijden, naast het leren fietsen en het plezier beleven aan het bedrijven van sport. Bij de afdeling MTB staan leren fietsen en plezier ook bovenaan. Het is voor de MTB voldoende, dat leden na de training met een goed gevoel naar huis gaan. Het is een meer recreatieve benadering en daar wringt volgens partijen de schoen.

Partijen gaan nu zoals dat heet in goed overleg uit elkaar. Begeleiders van de afdeling MTB zijn komende zaterdag na de training beschikbaar voor het geven van een toelichting aan de (jeugd)leden en ouders van jeugdleden.

De trainingen en dergelijke gaan vooralsnog gewoon door. De leden van de afdeling MTB worden per 1 januari uitgeschreven als lid van de Koninklijke Nederland Wieler Unie (KNWU), tenzij een lid zelf aangeeft lid te willen blijven van De Zwaluwen. Op de website van De Zwaluwen wordt gemeld dat alle (jeugd)leden en begeleiders - een groep van ruim zestig personen - per 1 januari overstapt naar ATV Ruiten Drie, maar dat is vooralsnog een te voorbarig bericht.