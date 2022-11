Bevrijdingsmonument in Almelo verhuist in stukjes naar Wierdensestraat

Er zitten hier en daar wat scheurtjes in, maar verder staat hij nog fier overeind. Maar niet lang meer, want het bevrijdingsmonument voor het oude stadhuis in Almelo verhuist naar een andere plek, het busstation aan de Wierdensestraat. De voorbereidingen zijn al begonnen.

Vandaag kwamen de deskundigen van Meesters In uit Ameide in actie om de verplaatsing van het monument naar het busstation mogelijk te maken. Er is een steiger om het monument gezet en de werknemers hebben het gevaarte ingemeten. De komende weken zal een kraan het monument in delen uit elkaar halen.

Hoe makkelijk dat gaat, weten de mannen van Meesters In nog niet, want er zijn geen tekeningen beschikbaar van het inwendige van het monument. De buitenste laag is van tufsteen, maar of er beton of ander materiaal in zit, wordt pas duidelijk bij de demontage. Aan de buitenkant zitten wel wat scheurtjes, maar zo op het oog lijkt het volgens Meesters In mee te vallen. Het bedrijf zorgt niet alleen voor de verplaatsing, maar knapt het monument ook op. De hele klus gaat een paar weken duren.

De aanstaande verhuizing is niet de eerste die het monument meemaakt. Dit wordt al de derde keer dat het wordt verplaatst. De belangrijkste reden nu is dat het ietwat in de weg staat, nu het oude stadhuis een wooncomplex wordt. Bovendien stond het altijd al een beetje verscholen. Zeker als de bomen blad dragen is het bijna niet te zien. Historicus Gerard Vloedbeld heeft er al eens zijn beklag over gedaan. Hij is niet de enige die vindt dat het monument eigenlijk een prominentere plek verdient.

Die is na lang wikken wegen gevonden bij het busstation aan de Wierdensestraat. Het kunstwerk komt midden op het plein te staan. Dat wordt overigens ook helemaal aangepakt. De voorbereidingen daarvoor zijn al begonnen. Het busstation wordt kleiner en er wordt een kunstwerk van Randy van Lingen aan toegevoegd.

Al derde verhuizing

Het bevrijdingsmonument is ontworpen door Jo Baljet en werd in 1951 onthuld op het Marktplein. Op de plek waar lange tijd de McDonalds heeft gestaan. Het is een herdenking aan de bevrijding op 4 mei 1945, toen de Canadezen Almelo binnen trokken.

Toen het plein op de schop ging, werd het verplaatst naar de Koornmarkt en vervolgens naar het Stadhuisplein. Ruim 22 jaar geleden leek het er op dat het monument naar het Van Dronkelaarsplein zou gaan. Dat zou dan een ‘herdenkingsplein’ moeten worden. De Historische Kring Almelo was daar erg voor. Dat ging echter niet door. Nu wordt het dus het vernieuwde busstation aan de Wierdensestraat.