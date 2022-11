Veelkleurige fonteinen zetten waterstad Almelo in sfeervol licht

Want het blijft niet bij de fonteinen alleen. Stadstroubadour Peter Schoof gaat de komende tijd met zijn gitaar langs de fonteinen om er liedjes te spelen. Eén van zijn liedjes gaat over de fontein die gebouwd zal worden bij het busstation. Het gaat om een grote fontein die is ontworpen door kunstenaar Randy van Lingen. Om die fontein alvast bekendheid te geven, zullen Van Lingen en Schoof met een klein model van de fontein door de stad trekken. Wanneer ze precies door de stad trekken is nog niet helemaal bekend, maar tijdens markt- en andere dagen zullen ze er zeker zijn.

De fonteinen zijn op verschillende plekken te zien. Bij het Kolkje komt er een, bij het Stadslab op Indië, voor het gemeentehuis (elk half uur een show) en in de Aa voor café België. Ook bij het Natuurhus komt een (kleine) fontein. Ze schakelen rond een uur of half vijf in de middag aan en zijn dan in bedrijf tot negen uur 's avonds.

De fonteinen die vanaf vandaag in de stad te zien zijn, zijn een soort voorbode van meer stedelijk vertier in de donkere dagen. Er komt namelijk dit jaar ook weer een kleine drijvende ijsbaan in de stadshaven voor Nielz. De verwachting is dat deze baan onder de naam Almelo on Ice vanaf ongeveer 9 december in bedrijf is. Die blijft er dan liggen tot 8 januari. Waarschijnlijk komt er bij de baan wat extra vermaak in de vorm van een kersthuis. Zodat er ook in de avonduren naast het schaatsen wat te doen is. Zoals elke jaar wordt de Almelose Praam ook weer op een prominente plek in het centrum neergelegd.