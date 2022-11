Dringende oproep Heracles-speler Schoofs: ‘Geen kind buitenspel in Almelo’

De organisaties doen een oproep aan de samenleving om ongebruikte sportartikelen in te leveren. De materialen kunnen dan worden geschonken aan kinderen die vanwege financiële krapte thuis niet kunnen sporten.

Ten behoeve van de actie hebben Heracles Foundation, Sportbedrijf Almelo en Sportdepot Almelo de handen ineen geslagen. De inzameling loopt tot en met zaterdag. "Of het nou om een sportbroekje, een basketbal of tennisracket gaat, alles is welkom", luidt de aanmoediging.