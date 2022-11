Illegale dierenhandel in Tubbergen: ‘Het moet duidelijk zijn dat dit niet kan’

Tijdens de coronapandemie ontstaat er een enorme vraag naar huisdieren. Vooral honden zijn populair. René K. (51) uit Tubbergen springt in het gat en haalt nestjes uit Polen. En dat mag niet zomaar wordt deze donderdag duidelijk voor de Almelose politierechter.

'Ik kom van de boerderij, ik hou van dieren, ik vond het leuk', zegt K. als hij tegenover rechter Ten Boer zit. Hij vertelt hoe hij via 'Poolse jongens', die bij zijn bedrijf werken, aan nestjes pups komt. Om de jonge hondjes goed onder te brengen verbouwt hij de paardenstal bij zijn huis. "Het was puur hobbymatig", zegt hij. Hij vertelt ook dat hij er regelmatig een weggaf aan familie en vrienden. "En af en toe verkocht ik er wat." Daar kreeg hij dan 700 of 800 euro per pup voor. "Het was gewoon leuk."

De honden werden allemaal gechipt en ingeënt, aldus K., daar hoefden hun nieuwe eigenaren geen zorgen over te hebben. Wie er een kocht kreeg er volgens K. ook een dierenpaspoort bij. Toch trof de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming op 7 mei vorig jaar 19 pups bij hem aan zonder bijbehorende papieren. Die dieren werden direct in beslag genomen.

Uit de administratie van de dierenarts bleek dat K. daar eerder al 28 pups liet inenten voordat hij ze verkocht of weggaf. In totaal bleek de Tubbergenaar in amper 5 maanden tijd 47 pups in huis te hebben gehad.

Omdat K. niet beschikte over de benodigde papieren en geen administratie bijhield, heeft hij zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan illegale dierenhandel. De politierechter rekende hem ook aan dat hij nogal risico's had genomen, omdat geen enkel nest was gecontroleerd op rabiës (hondsdolheid). Geen enkele pup was daar voor behandeld. K. kreeg een werkstraf van 100 uur opgelegd. "Het moet duidelijk zijn, dat dit soort handel niet kan."