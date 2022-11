Sint en Piet vergeten de Almelose Goossenmaat niet: zaterdag is het feest

De kinderen die in de wijk Goosenmaat wonen, hebben een leuk feestje voor de boeg. Komende zaterdag komen in buurtcentrum De Hagedoorn Sint en zijn Pieten op bezoek. Ze nemen niet alleen veel pepernoten mee, maar ook gratis cadeautjes voor de kinderen.

Het Sinterklaasfeest is een initiatief van het Bewonersinitiatief de Hagedoorn. Die hebben in eigen beheer een soort wijkcentrum in de Goosemaat opgericht. Daarin hebben tal van maatschappelijke organisaties een plekje gekregen. Een plek waar veel te doen is voor de bewoners in de wijk.

Kinderclub

De eerstkomende activiteit is het Sinterklaasfeest. Bestuurslid Lia Harings legt uit hoe het zit. "We proberen zoveel mogelijk leuke activiteiten in de wijk te organiseren, zonder dat het de bewoners wat kost. We hebben een kinderclub opgericht, we hebben een lentefestijn gehad en onlangs een burenbrunch. Nu wilden we wat doen voor de kinderen."

Dat is dus het Sinterklaasfeest geworden. De activiteit is samen met de stichting Voor ieder kind een Sint georganiseerd. Die zorgt voor de pepernoten. Harings en haar helpers zijn momenteel bezig om de gratis cadeautjes te regelen voor de kinderen. "We kunnen dat doen door de hulp van sponsors. Het Leger des Heils had wat voor ons, een groothandel in Almelo helpt ons, en zo zijn er nog wat giften."

Cadeautjes

De inkoop van de cadeautjes vordert gestaag. Volgens Harings zijn ze nu halverwege met de inkoop. "We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende leeftijden. Dat is nog een heel gepuzzel, maar het komt goed."

Hoeveel kinderen, en hun ouders, er zaterdag langskomen kan ze niet goed voorspellen. "Bij eerdere activiteiten kwamen er zo'n vijftig kinderen langs. Maar misschien zijn het er wel meer dan honderd. Daar houden we ook rekening mee."

Het feestje wordt opgesierd door een optreden van de Almelose dansgroep InnerAll. Die gaat de Pietendans met de kinderen doen.

De Sint en zijn Pieten komen op zaterdag langs tussen 13.00 en 16.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig, alle kinderen in de wijk zijn welkom.

De volgende activiteit bij Hagedoorn staat al weer in agenda. Op 17 december kan de buurt naar het buurtcentrum om Kerst te vieren.