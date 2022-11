Opa Henk vertelde ernstige zieke kleindochter (3) verhaaltjes, nu hebben ze een eigen boek

De driejarige Meike moest in 2015 naar het ziekenhuis in Nijmegen. Er was iets ernstigs mis in haar hoofd. Een tumor. Opa Henk Morsman kwam er op bezoek, zag een muis op de muur getekend, en bedacht er een verhaal bij. Zeven jaar later is er een boekje. Met een verhaal waarin de andere kleinkinderen ook een rol hebben gekregen. Het heet Vier met een dier.

Opa Morsman werkte lang in het onderwijs en houdt van het vertellen van verhalen. „Ik heb wel eerder verhalen bedacht, dat klopt. Dat begon al eind jaren zeventig. Die verhalen vertelde ik dan aan de leerlingen. Iedere keer bedacht ik er weer wat bij. Het ging over een hondje dat een hele reis maakte door Engeland. Bij mijn afscheid in 2015 bij De Weier vroeg een van de leerlingen of ik dat verhaal een keer op papier wilde zetten. Dat heb ik toen gedaan. Dat werd het boekje Vlekje.” Speciaal Het bedenken van verhalen zat er dus wel een beetje in. Maar een verhaal maken voor je kleinkind, dat is toch iets speciaals, weet de Almeloër. „Ze hadden in dat ziekenhuis een muisje op de muur getekend om de kinderen wat afleiding te geven. In een verhaal heb ik dat muisje een beetje tot leven gewekt. Zodat het een soort vriendje werd.” Omdat Morsman ook de andere kleinkinderen een rol wilde geven, breidde hij het verhaal uit. „Het laatste verhaal, voor onze jongste kleinzoon, ontstond vorig jaar. Er lag toen een walrus in de haven van Harlingen. In het verhaal speelt hij een rol om de walrus richting de Noordpool te helpen. Zo hebben al mijn kleinkinderen een eigen verhaal gekregen waarin een dier een rol speelt.” Verstopt Omdat de verhalen zijn geschreven voor kinderen tussen de vijf en pakweg negen jaar, blijven ze luchtig en eenvoudig. Met soms een verstopte grap voor de ouders. Morsman: „Ik heb er hier en daar ook voor volwassenen wat in verstopt. Zo heeft het muisje uit Meikes verhaal een jeugdtrauma waarvoor het in therapie gaat bij de wijze grijze muis dokter Fruit.” Met Meike is het overigens redelijk goed afgelopen na haar ziekenhuisperiode. Ze moet wel de nodige pillen slikken, maar verder gaat het prima. Boek kopen? Vier met een dier is geïllustreerd door Marcel Haak, een begenadigd tekenaar. De circa veertig boekjes die onlangs bij de presentatie beschikbaar waren, zijn inmiddels verkocht. Wie er toch eentje wil kopen kan ze bij Morsman bestellen. Via een mail naar morsmanhenk@gmail.com of direct via www.boekscout.nl. De opbrengst van de verkoop gaat naar de stichting Kika. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

