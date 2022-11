Intocht Sint Nicolaas Almelo: ‘Het was vol, vol en vol, gewoon fantasisch’

Secretaris Martin Kroeskop van Almelo Events organiseert al tien jaar de intocht van Sint Nicolaas in Almelo, maar zo druk het zaterdagmiddag was had hij nooit eerder meegemaakt. „Het was zowel op de kade bij de rechtbank als langs de hele route vol, vol en vol. Onvoorstelbaar veel mensen, fantastisch!”

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo sprak over zo'n 15.000 bezoekers. „Het was achterlijk druk in de stad, maar ook daar waren we op voorbereid. Er is niets schokkend gebeurd, alles is volgens plan verlopen. En als je dan ‘s avond thuis alles nog eens de revue laat passeren, kun je alleen maar heel tevreden zijn, een flesje wijn opentrekken en denken: Dit heb ik wel verdiend”, lacht Kroeskop.

Hij noemt de enorme belangstelling voor de intocht ‘een samenloop van omstandigheden’. Kroeskop: „Het was echt prachtig weer en dat is meestal al goed voor meer dan 50 procent van de bezoekers. Wat verder meespeelde is dat Sint Nicolaas zaterdag niet overal in de regio aankwam. Onze intocht trok ook mensen van buitenaf. Maar het belangrijkste is waarschijnlijk wel dat de Almeloërs na twee jaar van coronabeperkingen weer zin hadden in een ouderwetse intocht, waarbij de Sint per boot arriveerde”.

Hij vervolgt: „Want de twee afgelopen jaren was dat natuurlijk niet mogelijk. Vorig jaar zijn we vanuit een loods op het Indië-terrein met Sint en slechts twee pieten de stad in gereden en dat trok toen ook direct veel bekijks. En in 2020 konden we alleen maar een film maken met de aankomst van de Sint bij de containerterminal en dat vervolgens online zetten. Maar gelukkig was het deze keer weer ouderwets, prachtig!”