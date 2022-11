Dodelijke mishandeling, verdachte voorlopig drie maanden langer achter de tralies

Een 37-jarige man uit Roemenië die in Almelo een 27-jarige landgenoot gedood zou hebben blijft drie maanden langer in de cel. De rechtbank in Almelo bepaalde dat de verdachte vast blijft zitten tot aan de eerste zitting.

Het slachtoffer werd zaterdag 15 oktober zwaargewond afgevoerd vanuit de Treubstraat in Almelo. Rond het middaguur reden vier politiewagens met spoed naar de woning in de wijk Kerkelanden. Hoewel zij de man zwaargewond en bewusteloos aantroffen, waren er volgens de agenten geen sporen van een misdrijf. De man overleed op 23 oktober in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Aanvullend onderzoek leidde tot de aanhouding van de 37-jarige man. Hij wordt verdacht van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg. Almelo Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Almelo Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen